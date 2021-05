“Vaccini ai Paesi poveri”. Appello ONE ai leader del mondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gli italiani sostengono la necessità di garantire Vaccini anti-Covid 19 ovunque, indipendentemente da reddito e confini nazionali. 8 italiani su 10 concordano: le dosi in eccesso del vaccino anti-Covid 19 devono essere condivise. Solo debellando il virus ovunque, si porrà fine alla pandemia. Questa emergenza necessita una risposta che vada oltre i confini e le differenze di redditi nazionali (85%), con un’immunizzazione che dia la priorità alle categorie di persone più vulnerabili e a rischio davanti alla minaccia del virus (83%). Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio realizzato dall’organizzazione anti-povertà The ONE Campaign in collaborazione con YouGov. L’opinione pubblica italiana rifiuta il “nazionalismo dei Vaccini”. Sostiene invece gli sforzi per assicurarsi che l’immunizzazione non incontri nessun ostacolo nell’accessibilità e nella ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gli italiani sostengono la necessità di garantireanti-Covid 19 ovunque, indipendentemente da reddito e confini nazionali. 8 italiani su 10 concordano: le dosi in eccesso del vaccino anti-Covid 19 devono essere condivise. Solo debellando il virus ovunque, si porrà fine alla pandemia. Questa emergenza necessita una risposta che vada oltre i confini e le differenze di redditi nazionali (85%), con un’immunizzazione che dia la priorità alle categorie di persone più vulnerabili e a rischio davanti alla minaccia del virus (83%). Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio realizzato dall’organizzazione anti-povertà The ONE Campaign in collaborazione con YouGov. L’opinione pubblica italiana rifiuta il “nazionalismo dei”. Sostiene invece gli sforzi per assicurarsi che l’immunizzazione non incontri nessun ostacolo nell’accessibilità e nella ...

