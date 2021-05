Seahawks – DK Metcalf e la corsa per un posto ai Giochi Olimpici (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante la regular season 2020, DK Metcalf ha messo in mostra tutta la sua velocità nel tentativo di raggiungere e placcare Budda Baker, in occasione della prima partita contro i Cardinals. Il wide receiver dei Seahawks non è però abbastanza rapido per ritagliarsi un posto nella squadra olimpica dei velocisti. Metcalf è infatti sceso in pista per tentare di qualificarsi agli imminenti Giochi Olimpici di Tokyo. Com’è andata la prova di Metcalf per tentare la qualificazione ai Giochi Olimpici? Agli USA Track and Field Golden Games and Distance Open di Walnut, in California, DK Metcalf ha chiuso la sua prova nei 100 metri con il tempo di 10,36 secondi. Il wide receiver dei Seahawks è finito 15° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Durante la regular season 2020, DKha messo in mostra tutta la sua velocità nel tentativo di raggiungere e placcare Budda Baker, in occasione della prima partita contro i Cardinals. Il wide receiver deinon è però abbastanza rapido per ritagliarsi unnella squadra olimpica dei velocisti.è infatti sceso in pista per tentare di qualificarsi agli imminentidi Tokyo. Com’è andata la prova diper tentare la qualificazione ai? Agli USA Track and Field Golden Games and Distance Open di Walnut, in California, DKha chiuso la sua prova nei 100 metri con il tempo di 10,36 secondi. Il wide receiver deiè finito 15° ...

Advertising

errekappak : RT @BlitzMagazine_: Il WR dei Seahawks DK Metcalf ha corso in 10.37 i 100 metri piani ai Golden Games. Per qualificarsi ai Trials, gare in… - BlitzMagazine_ : Il WR dei Seahawks DK Metcalf ha corso in 10.37 i 100 metri piani ai Golden Games. Per qualificarsi ai Trials, gar… - ninersmessimale : @ilpost 'Metcalf ha 23 anni e l’anno scorso ha disputato la sua seconda stagione in NFL con i Seattle Seahawks, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Seahawks Metcalf World Athletic Continental Tour, domenica doppio appuntamento su Sky Metcalf , favoloso ricevitore dei Seattle Seahawks. Con lui si ripropone il grande connubio tra atletica e football americano , sublimato in passato da Bob Hayes , oro olimpico a Tokyo 1964 prima di ...

A Tokyo il test olimpico, Bocchi in California Tra cui pure la singolare sfida di uno dei giocatori di football americano considerati più veloci (DK Metcalf dei Seattle Seahawks) a frecce Usa dello sprint come Mike Rodgers e Devin Quinn . Tutto ...

Seahawks – DK Metcalf e la corsa per un posto ai Giochi Olimpici nella squadra olimpica dei velocisti. Metcalf è infatti sceso in pista per tentare di qualificarsi agli imminenti Giochi Olimpici di Tokyo.

Walnut – 400hs da urlo – DK Metcalf sorprende I 100 piani hanno riservato spettacolo, come preventivato, anche senza top-player globali. E lo spettacolo è arrivato sin dalle batterie per la presenza del giocatore dei Seahawks nella NFL DK Metcalf ...

, favoloso ricevitore dei Seattle. Con lui si ripropone il grande connubio tra atletica e football americano , sublimato in passato da Bob Hayes , oro olimpico a Tokyo 1964 prima di ...Tra cui pure la singolare sfida di uno dei giocatori di football americano considerati più veloci (DKdei Seattle) a frecce Usa dello sprint come Mike Rodgers e Devin Quinn . Tutto ...nella squadra olimpica dei velocisti. Metcalf è infatti sceso in pista per tentare di qualificarsi agli imminenti Giochi Olimpici di Tokyo.I 100 piani hanno riservato spettacolo, come preventivato, anche senza top-player globali. E lo spettacolo è arrivato sin dalle batterie per la presenza del giocatore dei Seahawks nella NFL DK Metcalf ...