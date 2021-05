Sassuolo-Juventus, streaming gratis: la DIRETTA LIVE della gara (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sassuolo-Juventus streaming gratis: dove vederla in TV e online HESGOAL Sassuolo Juventus streaming gratis – Sassuolo-Juventus, gara valida per il turno infrasettimanale della trentaseiesima giornata di Serie A. Dove vedere Sassuolo-Juventus in DIRETTA LIVE e streaming gratis? Semplice, la gara del “Mapei Stadium“, con calcio di inizio questa sera alle ore 20.45 tra bianconeri e neroverdi, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, al canale DAZN 1. La gara sarà visibile anche per gli abbonati Sky, al canale 209 dedicato proprio a DAZN, mentre in ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 12 maggio 2021): dove vederla in TV e online HESGOALvalida per il turno infrasettimanaletrentaseiesima giornata di Serie A. Dove vederein? Semplice, ladel “Mapei Stadium“, con calcio di inizio questa sera alle ore 20.45 tra bianconeri e neroverdi, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, al canale DAZN 1. Lasarà visibile anche per gli abbonati Sky, al canale 209 dedicato proprio a DAZN, mentre in ...

