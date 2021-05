Sandro Abate Avellino, sconfitta la CAME Dosson: sarà Gara 3 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua il cammino della Sandro Abate Avellino nei playoff scudetto. Al Pala del Mauro, la truppa di Marcelo Batista, fa sua Gara 2 contro la CAME Dosson. Decisive le reti segnati da Dalcin e Ercolessi per i verdeazzurri. Nel mezzo la rete siglata da Vieira. sarà dunque Gara 3 per decidere che accederà alla fase successiva della competizione. Il tabellino di Sandro Abate Avellino-CAME Dosson (2-1): Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Abate, Nicolodi, Ercolessi, Lombardi, Crema, Jonas, Rizzo, Testa, Iandolo, Dalcin, Vitiello. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua il cammino dellanei playoff scudetto. Al Pala del Mauro, la truppa di Marcelo Batista, fa sua2 contro la. Decisive le reti segnati da Dalcin e Ercolessi per i verdeazzurri. Nel mezzo la rete siglata da Vieira.dunque3 per decidere che accederà alla fase successiva della competizione. Il tabellino di(2-1):: Perez, Bagatini, Fantecele,, Nicolodi, Ercolessi, Lombardi, Crema, Jonas, Rizzo, Testa, Iandolo, Dalcin, Vitiello. ...

Advertising

anteprima24 : ** Sandro Abate ##Avellino, sconfitta la CAME Dosson: sarà Gara 3 ** - sportavellino : Una bella Sandro Abate abbatte la Came Dosson, si deciderà tutto in Gara 3 - - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #SerieA, oggi gara-2 dei quarti: Meta e Signor Prestito per il riscatto, Sandro Abate-Came s… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #SerieA, oggi gara-2 dei quarti: Meta e Signor Prestito per il riscatto, Sandro Abate-Came s… - piuenne : Subito dopo il match vi aspettiamo con ?? IN CASA SANDRO ABATE ??Ore 21.10 #canale17 Resta sintonizzato su @piuenne -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate Pianella: aggiudicati i lavori per la chiesa di Sant'Antonio Antonio Abate, si avvia al definitivo completamento la complessa attività di messa in sicurezza ... "Si tratta dell'ultima fase dei lavori " spiega il sindaco Sandro Marinelli " per la quale è previsto ...

Bagatini: "C'è alta tensione, ma sarà un'altra partita" Avellino . Scocca l'ora della verità per la Sandro Abate . Domani la gara due dei quarti di finale dei playoff scudetto , al PalaDelMauro , contro la Came Dosson . Fischio d'inizio alle 18,05 . All'andata, sabato scorso, gli irpini sono usciti ...

Serie A, playoff: Pesaro a gara-3! Sandro Abate-Came in DIRETTA RAI » Divisione Calcio a cinque Divisione Calcio a 5 Sandro Abate Avellino, sconfitta la CAME Dosson: sarà Gara 3 Continua il cammino della Sandro Abate Avellino nei playoff scudetto. Al Pala del Mauro, la truppa di Marcelo Batista, fa sua Gara 2 contro la Came Dosson.

“Il pescatore di sogni” di Marco Maria Ferrari a Giulianova. Domenica 16 maggio, alle ore 18, si terrà nel Circolo nautico “V. Migliori” di Giulianova GIULIANOVA – Presentazione del libro “Il pescatore di sogni” di Marco Maria Ferrari (edizioni Il Viandante). D ...

Antonio, si avvia al definitivo completamento la complessa attività di messa in sicurezza ... "Si tratta dell'ultima fase dei lavori " spiega il sindacoMarinelli " per la quale è previsto ...Avellino . Scocca l'ora della verità per la. Domani la gara due dei quarti di finale dei playoff scudetto , al PalaDelMauro , contro la Came Dosson . Fischio d'inizio alle 18,05 . All'andata, sabato scorso, gli irpini sono usciti ...Continua il cammino della Sandro Abate Avellino nei playoff scudetto. Al Pala del Mauro, la truppa di Marcelo Batista, fa sua Gara 2 contro la Came Dosson.Domenica 16 maggio, alle ore 18, si terrà nel Circolo nautico “V. Migliori” di Giulianova GIULIANOVA – Presentazione del libro “Il pescatore di sogni” di Marco Maria Ferrari (edizioni Il Viandante). D ...