Sampdoria | una dirigenza da rinnovare | oggi l’incontro Ferrero-Osti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Non solo il rinnovo di Claudio Ranieri, in casasono ancora in ballo anche i contratti di diversi dirigenti:in programma un incontro trae Pecini Il futuro dellaè tutto tranne che chiaro. Massimo, con le dichiarazioni di ieri, non ha fatto chiarezza sulla posizione di Carloe Riccardo Pecini. Entrambi i dirigenti sono in scadenza di contratto, al pari del tecnico Claudio Ranieri, ma nulla è ancora stato deciso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Come riporta Il Secolo XIX, il presidente dellanon ha ancora fatto stilare i nuovi contratti e aspetta di confrontarsi con entrambi i dirigenti per capire se c’è una condivisione di vedute su persone, ...

Tutta la squadra vuole concludere congioia la stagione, stiamo lavorando duramente da mesi persalvezza in cui avrebbero creduto in pochi all'inizio, quindi dobbiamo fare gli ultimi sforzi ...- Spezia èpartita valevole per la 36a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020 - 21. Il match vede di fronte lache attualmente si trova al 9° posto in classifica ...