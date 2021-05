"Non mi hanno fatto tornare". Uomini e Donne, Sabrina Ricci accusa la redazione e la De Filippi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le frasi di Sabrina Ricci su Uomini e Donne hanno tutto il sapore della vendetta. Come mai, dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi decide di sganciare una bomba? Andiamo per gradi. Claudio Cervoni e Sabina Ricci sono usciti insieme da Uomini e Donne, sembravano innamorati. Meglio usare il condizionale perché si sono lasciati. L'annuncio arriva proprio dall'ex cavaliere: secondo lui si sarebbero mollati per gelosia. Tanto clamore per nulla. Adesso parla anche Sabina Ricci, che parla in un'intervista rilasciata al portale PiùDonna.it. “Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le frasi disututto il sapore della vendetta. Come mai, dopo aver partecipato al programma di Maria Dedecide di sganciare una bomba? Andiamo per gradi. Claudio Cervoni e Sabinasono usciti insieme da, sembravano innamorati. Meglio usare il condizionale perché si sono lasciati. L'annuncio arriva proprio dall'ex cavaliere: secondo lui si sarebbero mollati per gelosia. Tanto clamore per nulla. Adesso parla anche Sabina, che parla in un'intervista rilasciata al portale PiùDonna.it. “Midetto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto ...

