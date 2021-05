Napoli, senti Galeone: “Allegri è l’uomo giusto, gli basterebbe una cosa per vincere” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parla Giovanni Galeone, mentore e padre calcistico dell'ex tecnico di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri.Le voci di un possibile approdo del tecnico livornese sulla panchina del Napoli si fanno sempre più insistenti da parte di media e addetti ai lavori e tra questi vi è anche Giovanni Galeone. Queste le parole dell'ottantenne ex tecnico dei partenopei e del Pescara che, ai microfoni del format radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua in merito all'attuale guida tecnica del club di De Laurentiis ed ai possibili scenari futuri."Allegri alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi. Napoli è un’ottima opportunità, la Champions League è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco, Allegri verrebbe a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parla Giovanni, mentore e padre calcistico dell'ex tecnico di Milan e Juventus, Massimiliano.Le voci di un possibile approdo del tecnico livornese sulla panchina delsi fanno sempre più insistenti da parte di media e addetti ai lavori e tra questi vi è anche Giovanni. Queste le parole dell'ottantenne ex tecnico dei partenopei e del Pescara che, ai microfoni del format radiofonico in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, dice la sua in merito all'attuale guida tecnica del club di De Laurentiis ed ai possibili scenari futuri."alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi.è un’ottima opportunità, la Champions League è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco,verrebbe a ...

