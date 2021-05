Lancia il cane dal balcone del secondo piano | poi aggredisce i poliziotti a Barra

(Di mercoledì 12 maggio 2021) . Denunciato un 30enne algerino per averto il propriodaldel palazzo. L’animale si è ferito a una zampa nella caduta. È stato poi salvato dalla polizia che l’ha portato al Pronto Soccorso Veterinario dell’Asl al Frullone. L’uomo ha anche aggredito gli agenti che erano sul posto. Hato il suodaldella sua casa aldel palazzo, poi, quando i vicini hanno cominciato a gridargli contro, l’uomo, un 30enne algerino, si è arrabbiato ed ha inveito anche contro la polizia che nel frattempo era arrivata sul posto. È stato quindi bloccato e denunciato per maltrattamento di animali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio è accaduto ieri, in via Serino Corte, nel quartiere di ...

enpaonlus : Lancia il cane dal balcone, algerino salvato dal linciaggio. Denunciato - LaStampa : Lancia il cane dal balcone al secondo piano a Napoli, i cittadini inveiscono e chiamano la polizia @fulviocerutti - serenel14278447 : ?? Lancia il cane dal balcone al secondo piano a Napoli, i cittadini inveiscono e chiamano la polizia - Ada32016514Ada : RT @enpaonlus: Lancia il cane dal balcone, algerino salvato dal linciaggio. Denunciato - Chili96258899 : RT @enpaonlus: Lancia il cane dal balcone, algerino salvato dal linciaggio. Denunciato -

L'uomo aveva lanciato ildal balcone al secondo piano e ne era nata una lite con i vicini. Nel frattempo era intervenuta la polizia e l'uomo aveva iniziato anche ad insultare gli agenti. Per ...Ha lanciato dal balcone il suoe quando alcuni cittadini hanno inveito contro di lui, l'uomo è andato in escandescenza. E' accaduto a Napoli. Ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra, durante il servizio di ...