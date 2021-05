La prova INVALSI matematica V anno primaria: istruzioni svolgimento prova, correzione elaborati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eccoci giunti all’ultima prova per la scuola primaria. Dopo l’inglese e l’italiano, ultimo giorno per la matematica, sia al grado Secondo che Quinto. Nei giorni precedenti alla somministrazione il Dirigente scolastico ha già individuato, tra i docenti della classe o di un’altra classe e preferibilmente di una materia differente, il Docente somministratore della prova di matematica; in presenza di una classe campione, ha comunicato all’Osservatore esterno l’organizzazione della giornata di somministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eccoci giunti all’ultimaper la scuola. Dopo l’inglese e l’italiano, ultimo giorno per la, sia al grado Secondo che Quinto. Nei giorni precedenti alla somministrazione il Dirigente scolastico ha già individuato, tra i docenti della classe o di un’altra classe e preferibilmente di una materia differente, il Docente somministratore delladi; in presenza di una classe campione, ha comunicato all’Osservatore esterno l’organizzazione della giornata di somministrazione. L'articolo .

