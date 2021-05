Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 maggio 2021 | Gabriella sconvolta! Cosimo ha perso la testa e

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Vediamo le Trame e lede Ilper la puntata del 13. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1,è sconvolta dalla decisione improvvisa presa da suo marito.

Advertising

Claudio89361433 : @Lellina82 Silvietta è anche il mio personaggio preferito da quando esiste il paradiso delle signore. Ha una capac… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La #trama di #domani, #13maggio - Rita27546 : RT @amicidiisraele: I palestinesi dal 67 ad oggi hanno ricevuto miliardi di dollari di aiuti dovrebbero vivere in un paradiso ed invece han… - Perla19733917 : RT @Sabrina04925854: @Perla19733917 Nooooo! Che meraviglia! Questo angolo è un pezzettino di paradiso!Hai buon gusto Rita! Posti sempre del… - Sabrina04925854 : @Perla19733917 Nooooo! Che meraviglia! Questo angolo è un pezzettino di paradiso!Hai buon gusto Rita! Posti sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

La speranza è che essa possa risiedere nelcon Dio e i santi. E' uno dei momenti più ... La Juventus è unacompagini con il maggior numero di tifosi nel Bel Paese. Forse, la numero uno . ...Vediamo insieme le Anticipazionipuntate de IlSignore in onda dal 17 al 21 maggio 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. IlSignore, Trame dal 17 al 21 maggio 2021 Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021 L'idea di ...Mehmet Ali Agca - nato il 9 gennaio 1958 - è un terrorista turco condannato per l'assassinio del giornalista Abdi Ipekçi ...Dalla prima capitale ai luoghi di Dante, dalla regina delle Dolomiti alle Grotte di Frasassi. Il 104esimo Giro d’Italia attraversa il Paese tra luoghi ricchi di storia, natura e cultura ...