Il " metodo Davigo " e il suicidio di Cagliari. Sgarbi assolto dopo la querela dell'ex pm (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sgarbi vs capre. Già il titolo della rubrica non prometteva niente di buono, eppure per il Tribunale di Bologna, quell'articolo scritto da Vittorio Sbarbi il 10 marzo 2017 sul sito web "Quotidiano.net" non conteneva niente di male: assolto dal reato di diffamazione contro Piercamillo Davigo, il "Dottor Sottile" di Mani Pulite, perché il fatto non sussiste. Si è chiuso ieri a favore ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021)vs capre. Già il titoloa rubrica non prometteva niente di buono, eppure per il Tribunale di Bologna, quell'articolo scritto da Vittorio Sbarbi il 10 marzo 2017 sul sito web "Quotidiano.net" non conteneva niente di male:dal reato di diffamazione contro Piercamillo, il "Dottor Sottile" di Mani Pulite, perché il fatto non sussiste. Si è chiuso ieri a favore ...

