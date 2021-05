FIFA 21 | status server | riscontrati problemi dagli utenti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È uno dei due giochi calcistici virtuali egemoni delle piattaforme videoludiche. Forse il più famoso. Certamente, il più completo. Il videogame che prende il nome dall’Ente calcistico interazionali annovera tra le sua fila milioni e milioni di appassionati che, ogni giorno, spendono tempo (e soldi) in questo gioco capace di calamitare l’attenzione di tantissime persone. Dai più piccoli ai più maturi. La modalità online del gioco, in grado di far sfidaredistanti tra amici e sconosciuti, è certamente la più “praticata” di questa fortunata saga videoludica. Nella giornata di oggi, però, moltidi21 riscontrano unodeiforiero di: sono offline. È arrivato, in merito, il messaggio della EA Sports.21...

Advertising

capuanogio : Il passaggio dell'intervista su #Equipe in cui il presidente della #Fifa #Infantino stacca la spina a #Ceferin e al… - ZZiliani : Intanto anche la #FIFA di #Infantino esce allo scoperto e si schiera a fianco dell’#UEFA contro #Real, #Juventus e… - EA_FIFA_France : ?? La #TOTW 32 dispo dans #FUT21 ?! #FIFA21 - fenice_risorta : RT @FlaGu52: Nei duelli (e quello tra Report e Renzi ormai lo è) esistono regole di fair play che chi ha una reputazione rispetta. Questa è… - ILOVEPROCLUB1 : RT @SorrentoESports: ?? #SorrentoImperial 2??-0?? ?? #PGS - PLAY STATION FIFA 21 ?? #SerieA ?? 11ª giornata ?? Grande prestazione dei ragazzi d… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA status

Zazoom Blog

... ordinando ae Uefa di astenersi, sia direttamente sia per il tramite dei propri associati, ... a meno di non ribadire il suodi posizione dominante che potrebbe essere oggetto di una causa ...... così da vedere subito quali saranno gli effetti immediati e quanti resteranno fedeli allo... esattamente come avvenuto pere Uefa, pur di impedire che i 40 - 50 giocatori più seguiti del ...ROMA. Situazione che resta ancora parecchio ingarbugliata e delicata dopo il caos generato dal progetto Superlega dei 12 top club ...Arriva la pensante sanzione da parte della Fifa per i due club che militano nel campionato di serie B: blocco dei trasferimenti in estate ...