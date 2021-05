Ema | presto decisione su Sputnik e Sinovac

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "I dati continuano ad arrivare. Dovremmo arrivaread una" sui quattro vaccini in corso di valutazione, Curevac, Novavax,". Così Marco Cavaleri, in una conferenza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ema: 'Presto la decisione su Sputnik e Sinovac'. 'Ok all'estensione della seconda dose di Pfizer a 40 giorni' #ANSA - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Agenzia europea del farmaco: presto decisione su vaccini Sputnik e Sinovac #ema - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Agenzia europea del farmaco: presto decisione su vaccini Sputnik e Sinovac #ema - MediasetTgcom24 : Agenzia europea del farmaco: presto decisione su vaccini Sputnik e Sinovac #ema - ansaeuropa : da @EMA_News , ok estensione seconda dose #Pfizer a 40 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Ema presto

Agenzia ANSA

Dovremmo arrivaread una decisione" sui quattro vaccini in corso di valutazione, Curevac, Novavax, Sinovac, Sputnik". Così Marco Cavaleri, in una conferenza stampa dell'. .Dovremmo arrivaread una decisione" sui quattro vaccini in corso di valutazione, Curevac, Novavax, Sinovac, Sputnik". Così Marco Cavaleri, in una conferenza stampa dell'. "E' importante ..."I dati continuano ad arrivare. Dovremmo arrivare presto ad una decisione" sui quattro vaccini in corso di valutazione, Curevac, Novavax, Sinovac, Sputnik". Lo rende noto Marco Cavaleri, responsabile ..."E' importante sottolineare che nei test clinici" la somministrazione della seconda dose di Pfizer Biontech era prevista fino a 42 giorni. Queste informazioni sono nel bugiardino del vaccino. Quindi n ...