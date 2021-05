Dl Sostegni bis, verso aiuti in due tempi con un conguaglio a fine anno. Governo punta al via libera giovedì, ma resta il nodo Superbonus (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuovi ristori automatici legati al calo del fatturato, per garantire la rapidità di erogazione. Poi, a fine anno, una “perequazione” basata sulle perdite effettive messe a bilancio o, per gli autonomi, sui dati delle dichiarazioni dei redditi. E’ questo il punto di caduta del vertice a Palazzo Chigi sul decreto Sostegni bis con i nuovi aiuti alle attività danneggiate dalle restrizioni anti Covid. Il provvedimento, finanziato con il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi chiesto dal Governo Draghi e approvato dal Parlamento il 22 aprile, dovrebbe a questo punto approdare in cdm giovedì o venerdì dopo essere slittato per le richieste della Lega e non solo di tener conto, appunto, anche dei costi sostenuti dagli operatori. Certo è che nel frattempo le partite Iva, che a causa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuovi ristori automatici legati al calo del fatturato, per garantire la rapidità di erogazione. Poi, a, una “perequazione” basata sulle perdite effettive messe a bilancio o, per gli autonomi, sui dati delle dichiarazioni dei redditi. E’ questo il punto di caduta del vertice a Palazzo Chigi sul decretobis con i nuovialle attività danneggiate dalle restrizioni anti Covid. Il provvedimento, finanziato con il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi chiesto dalDraghi e approvato dal Parlamento il 22 aprile, dovrebbe a questo punto approdare in cdmo venerdì dopo essere slittato per le richieste della Lega e non solo di tener conto, appunto, anche dei costi sostenuti dagli operatori. Certo è che nel frattempo le partite Iva, che a causa della ...

