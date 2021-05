Dl sostegni bis: Orlando, 'stiamo intervendo per cambiare Anpal, ci sarà un commissario' (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #12maggio: l’industria italiana recupera 100 miliardi. Dl… - fattoquotidiano : Dl Sostegni bis, verso aiuti in due tempi con un conguaglio a fine anno. Governo punta al via libera giovedì, ma re… - pdnetwork : 'Nel decreto imprese o sostegni bis, la richiesta del PD è di destinare 1 mld di euro al mondo dello #sport. La rif… - IlCastiga : RT @LaVeritaWeb: La misura, a cui il M5s non vuole rinunciare, probabilmente non rientrerà nel Sostegni bis. E la discussione sull'Irpef, i… - LaVeritaWeb : La misura, a cui il M5s non vuole rinunciare, probabilmente non rientrerà nel Sostegni bis. E la discussione sull'I… -