David di Donatello 2021 | ecco tutti i vincitori

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante Favolacce dei D’Innocenzo partisse super-favorito (fra le polemiche), a dominare la serata è stato Volevo nascondermi di Giorgio Diritti che si è aggiudicatoi premi principali È stata parecchio emozionante la serata di assegnazione deidi, condotta da Carlo Conti su Rai 1. Dopo un anno di pandemia si è tornati infatti a una cerimonia in presenza e i premi assegnati dall’Accademia del cinema italiano hanno voluto sottolineare la speranza di un ritorno alla normalità anche nel mondo dello spettacolo nostrano, una ripresa rispetto ai pochi titoli usciti nel 2020 e alla chiusura prolungata delle sale. Commozione vera quella di Sophia Loren che ha vinto com miglior attrice per La vita davanti a sé, ma anche per il “Bravo papà” pronunciato dalla figlia di Mattia Torre, lo ...

Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimidi, quando Emma Torre , figlia di Mattia Torre , ha ritirato il premio vinto dal compianto padre, per la miglior sceneggiatura del film 'Figli' . Lo scrittore, sceneggiatore e regista ...Checco Zalone vince ildi2021 e si aggiudica il premio per la miglior canzone originale . Il brano arrivato al primo posto è ' Immigrato ', colonna sonora del film Tolo Tolo . Al momento della vittoria il ...La quasi totale esclusione tra i vincitori di Favolacce e delle candidate femminili dimostra che non è ancora tempo di rivoluzione.Con una performance di Laura Pausini, che ha cantato "Io si (Seen)", dal Teatro Dell'Opera, si sono aperti ieri i David di Donatello, i premi del cinema italiano. La cerimonia si è svolta in parte da ...