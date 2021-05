Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 36^ giornata (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Classifica Marcatori della Serie A 2020-21 aggiornata in tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere? Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladella-21 agin tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere?

Advertising

Gabri_Juventus : ????? Classifica marcatori: CR7 a quota 28 goal a due giornate dal termine del campionato. Lukaku e Muriel a quota 22… - Sportflash24 : #SerieA 2020-21 / Tutti i risultati della 36^ giornata, in attesa del posticipo Crotone-Hellas Verona. Vincono le p… - oscarvalle1984 : RT @dr91j: Classifica migliori marcatori Juve e classifica dei centenari per media gol a partita #CristianoRonaldo #Dybala - Cala20001 : RT @CronacheTweet: Ciro Immobile (150 reti) supera Silvio Piola (149) in vetta alla classifica dei migliori marcatori della Lazio e diventa… - CronacheTweet : Ciro Immobile (150 reti) supera Silvio Piola (149) in vetta alla classifica dei migliori marcatori della Lazio e di… -