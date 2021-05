Caos Juventus | frattura e lite tra Nedved e Paratici | i motivi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Clima caldo in casa: Pavele Fabioavrebbero avuto una accesa discussione dopo la partita contro il Milan. Il punto

Advertising

PianetaMilan : Caos @juventusfc, frattura e lite tra #Nedved e #Paratici: i motivi - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - _i_n_d_i_o_ : RT @duppli: Caos Juve: ?? 600 mln ?? spesi senza Marotta ?? L’azzardo Cr7 ora ti zavorra ?? Un presidente che decide di impulso e una socie… - titty_napoli : RT @duppli: Caos Juve: ?? 600 mln ?? spesi senza Marotta ?? L’azzardo Cr7 ora ti zavorra ?? Un presidente che decide di impulso e una socie… - vincemotta : RT @duppli: Caos Juve: ?? 600 mln ?? spesi senza Marotta ?? L’azzardo Cr7 ora ti zavorra ?? Un presidente che decide di impulso e una socie… - tackleduro : RT @duppli: Caos Juve: ?? 600 mln ?? spesi senza Marotta ?? L’azzardo Cr7 ora ti zavorra ?? Un presidente che decide di impulso e una socie… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Juventus

Virgilio Sport

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di una conferenza stampa alla sede della LND a Torino sottolinea con queste parole l'importanza dellaal di là delSuperlega e, ...Dal caso Inter allafino a Gattuso e al futuro di Spalletti: ecco tutti i temi trattati con l'ex dirigente, tra le altre, di Roma e Fiorentina.INTER - 'E' una situazione atipica per la ...Non si placano le polemiche che hanno fatto, e stanno tuttora facendo, seguito alla creazione della Superlega. Juventus: che rischio.Secondo la Gazzetta dello Sport, tra Nedved e Paratici è scontro aperto. I due dirigente della Juve hanno litigato dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Per anni hanno marciato a braccetto, ora ...