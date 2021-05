Buffon saluta la Juventus | “C’è una proposta che mi piace tanto”

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle della Juventus - Buffon saluta da Superman. Finalmente il vero Ronaldo - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Juventus - Buffon saluta da Superman. Finalmente il vero Ronaldo - HCE__ : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, #Paratici saluta #Buffon: 'Ci ha dato tantissimo a livello professionale e umano. E' una icona dello spor… - calciomercatoit : ???#Juventus, #Paratici saluta #Buffon: 'Ci ha dato tantissimo a livello professionale e umano. E' una icona dello s… - Roberta_Siro : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus, #Paratici saluta #Buffon: 'Calciatore speciale' ??? Il direttore sportivo saluta il numero uno nazionale #LB… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon saluta

Il Sassuolo infatti parte a mille mentre la Juve non ingrana, e i primi brividi sono tutti per, che alla probabile ultima in Aparando il rigore a Berardi (fallo di Bonucci su Raspadori)......i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta Superlega e la UEFA tratterà successivamente con loro.' Serie A, addio Juve: una storia d amore lunga 20 anni 5 ORE FA Liga Il Barcellona...Il Sassuolo gioca meglio ma alla fine la Juve torna a casa con tre punti d’oro per continuare a sperare nella Champions. Bianconeri ancora quinti ma con qualche certezza in più, se ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.45 – Conferenza stampa Cosmi – Serse Cosmi, allenatore del Cr ...