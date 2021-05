Amazon non dovrà pagare 250 milioni di euro di tasse arretrate in Lussemburgo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lussemburgo clemente con Amazon: la compagnia di e-commerce vince la sua battaglia legale e ottiene il diritto a no versare 250 milioni di euro di tasse arretrate nel Paese. Il tribunale che ha stabilito la sentenza, infatti, ha ritenuto che il colosso dell’e-commerce a livello mondiale abbia fatto un contratto assolutamente in regola con la normativa vigente in Lussemburgo e che, pertanto, non abbia beneficiato di un vantaggio selettivo nel suo accordo fiscale. LEGGI ANCHE > Il mistero di Amazon EU che guadagna 44 miliardi nel 2020, ma non paga la corporale tax Amazon vince la sua battaglia fiscale in Lussemburgo Secondo alcuni osservatori, come riporta la Reuters, questo passaggio sarebbe uno smacco per il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 maggio 2021)clemente con: la compagnia di e-commerce vince la sua battaglia legale e ottiene il diritto a no versare 250didinel Paese. Il tribunale che ha stabilito la sentenza, infatti, ha ritenuto che il colosso dell’e-commerce a livello mondiale abbia fatto un contratto assolutamente in regola con la normativa vigente ine che, pertanto, non abbia beneficiato di un vantaggio selettivo nel suo accordo fiscale. LEGGI ANCHE > Il mistero diEU che guadagna 44 miliardi nel 2020, ma non paga la corporale taxvince la sua battaglia fiscale inSecondo alcuni osservatori, come riporta la Reuters, questo passaggio sarebbe uno smacco per il ...

Advertising

fattoquotidiano : La corte di Giustizia Ue “assolve” Amazon, non deve restituire 250 milioni di tasse al Lussemburgo. Decisione oppos… - fattoquotidiano : Nel 2020 Amazon ha guadagnato in Europa 44 miliardi di euro, ma la sua sede in Lussemburgo non ha pagato un solo eu… - ilpost : Nel 2020 Amazon non ha pagato tasse sui profitti in Europa - david110814023 : RT @MarcoSanavia1: Ci sono i comunisti veri, i comunisti con il Rolex ed i comunisti con la Lamborghini che fanno i testimonial per Amazon… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: ++++ Il tribunale europeo boccia la Commissione europea su Amazon: 'Nessun vantaggio selettivo in favore di una filiale… -