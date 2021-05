ACEA | primo trimestre con ricavi e redditività in aumento

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi dell’anno la multiservizi, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha registratopari a 930 milioni di euro, in crescita dell’11,6% rispetto al2020. L’EBITDA consolidato aumenta del 12,7%, raggiungendo 311,5 milioni di euro, grazie alla performance positiva di tutti i business e, in particolare, delle aree Idrico, Commerciale e Trading, Ambiente e dell’attività di generazione elettrica, sottolinea la società. L’utile netto del gruppo raggiunge 83,1 milioni di euro, indel 17,7% rispetto allo scorso anno (70,6 milioni di euro). Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2021 sono pari a 230,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 190,0 milioni di euro dell’anno precedente (+21,3%) e destinati per l’82% alle attività ...