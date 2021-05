Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 10:20 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA. IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR BELLA MONACA E A24TERAMO. INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DANTE DA MAIANO, AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULL’AUSONIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SAN GIORGIO A LIRI E PIGNATARO INTERAMNA NELLE DUE DIREZIONI. IN PROVINCIA DI LATINA INVECE INCIDENTE ...