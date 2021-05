Vaccini, Di Maio: “Liberalizzazione dei brevetti? Serve farlo anche con la proprietà intellettuale dei macchinari necessari per produrli” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il M5s sta facendo una grande battaglia sulla Liberalizzazione dei brevetti dei Vaccini ed è giusta” ma bisogna “liberalizzare anche la proprietà intellettuale dei macchinari per produrli, altrimenti saremo punto e a capo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo nel corso del webinar Il salario minimo per lavoratori e imprese. “Non possiamo permetterci slogan, modi approssimativi di affrontare le questioni. Mai come in questo momento i consessi multilaterali sono fondamentali”, ha evidenziato l’ex capo politico pentastellato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Il M5s sta facendo una grande battaglia sulladeideied è giusta” ma bisogna “liberalizzareladeiper, altrimenti saremo punto e a capo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo nel corso del webinar Il salario minimo per lavoratori e imprese. “Non possiamo permetterci slogan, modi approssimativi di affrontare le questioni. Mai come in questo momento i consessi multilaterali sono fondamentali”, ha evidenziato l’ex capo politico pentastellato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

