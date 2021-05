Ugolini (Sky): «Il Napoli deve verificare le situazioni di Fabian, Koulibaly e Insigne» (Di martedì 11 maggio 2021) Massimo Ugolini a Sky Sport ha commentato la situazione contratti del Napoli, compresa anche quella di Gattuso. Hysaj e Maksimovic sono in scadenza e probabilmente lasceranno Napoli. Difficilmente si troverà un’intesa sul rinnovo. Per Koulibaly e Fabian la situazione deve essere affrontata quest’estate. Credo che questi siano i punti su cui bisognerà lavorare. Prima di tutto quello che riguarda Insigne. Prima del prossimo campionato bisognerà trovare un’intesa sul suo rinnovo. Scommetterei poco sul suo rinnovo con il Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Massimoa Sky Sport ha commentato la situazione contratti del, compresa anche quella di Gattuso. Hysaj e Maksimovic sono in scadenza e probabilmente lasceranno. Difficilmente si troverà un’intesa sul rinnovo. Perla situazioneessere affrontata quest’estate. Credo che questi siano i punti su cui bisognerà lavorare. Prima di tutto quello che riguarda. Prima del prossimo campionato bisognerà trovare un’intesa sul suo rinnovo. Scommetterei poco sul suo rinnovo con il. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Il giornalista: «Hysaj e Maksimovic andranno via, sono a fine contratto. Gattuso? Scommetterei poco sul suo rinnovo… - napolista : Massimo Ugolini: “Il Napoli doveva vincere contro l'Udinese che è scesa in campo senza stimoli ma proprio per quest… -