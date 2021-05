Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale in mattinata | c’è apprensione

(Di martedì 11 maggio 2021)è stato nuovamenteall’San Raffaele di Milano questa mattina. Stava male da qualche giorno.(GettyImages)Non c’è pace per, che a quanto pare sarebbe stato nuovamenteall’San Raffaele. Al momento si trova al 6° piano del reparto Diamante. Fonti vicine al Cavaliere riferiscono che da qualche giorno era curato in una camera attrezzata della sua villa di Arcore perché non stava bene. A questo punto però il professor Zangrillo ha pensato bene di richiamare il suo illustre paziente per un controllo maggiormente approfondito. A quanto paresarebbe arrivato inper il ricovero verso le 5 ...

Il Presidente di Forza Italia,, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno., presidente di Forza Italia, è tornato ancora una volta all'ospedale San Raffaele di Milano. Il suo arrivo nella notte in condizioni pessime. Ecco come sta. Ancora una volta il ...Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, 84 anni, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare ...Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele. Milano - Era uscito appena 10 giorni fa - Il prossimo 13 maggio la nuova udienza del processo Ruby ter ...