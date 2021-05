Sequestrato un carico di 1500 bottiglie di Atomik | la vodka di Chernobyl

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) I prodotti a “chilometro 0” si sa, sono prodotti che fanno bene perché sono reperiti direttamente nella zona di produzione e quindi non c’è nessun passaggio intermedio tra produttore e consumatore ed inoltre riducono l’inquinamento e lo spreco e permettono di assaporare cibi di qualità. Anche aè stata attivata la produzione di bevande a chilometro 0 per la prima volta da quando ci fu il disastro nucleare. Cos’è stato prodotto?: la spedizione era destinata al Regno Unito, è questo il nome dellaprodotta per la prima volta anel 2019, nata in realtà come esperimento scientifico, diventata poi, dopo aver fatto tutte le analisi del caso per essere certi che non fosse radioattivo, un prodotto di punta, un piccolo brand locale. E’ ...