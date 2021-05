Roma: Renzi, 'M5S sprezzante con Pd, non c'è spazio per accordo con loro' (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - Franco30554674 : @dalsenfuggito Quindi sei per bipolarismo puro che hai sostenuto nel referendum 2016. Ma la domanda da porsi è come… - fastenseat : Ieri cena con piddina #figliuolo un burattino #bonaccini un pagliaccio #renzi dovrebbe scomparire Io “hai sentito… - Pasquino70 : Dice quello che fregando Marino ha servito @Roma ai #5Stelle su un piatto di Argento . #Renzi - Gabriele_Vernuz : Il modo sprezzante usato da Renzi contro Marino a Roma dimostra ancora una volta che non c’è spazio per un accordo… -