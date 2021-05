Le Iene, Nicolò De Devitiis si fa chiamare ‘Divanoletto’: il motivo è particolare (Di martedì 11 maggio 2021) Nicolò De Devitiis sui social chiamato ‘Divanoletto’: qual è il motivo? L’inviato l’ha svelato. Questa sera, martedì 11 maggio, ci sarà una nuova puntata de Le Iene, il programma che vede il timone di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Si tratta di un format di intrattenimento e di approfondimento, che porta in onda vari temi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021)Desui social chiamato: qual è il? L’inviato l’ha svelato. Questa sera, martedì 11 maggio, ci sarà una nuova puntata de Le, il programma che vede il timone di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Si tratta di un format di intrattenimento e di approfondimento, che porta in onda vari temi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

riverflow_11 : @rossella0987 No, gli scherzi delle iene sono veri. È lei che probabilmente ha capito che fosse uno scherzo ed è st… - zazoomblog : Nicolò De Devitiis in uno scatto del passato: com’è cambiato l’inviato de Le Iene - #Nicolò #Devitiis #scatto… - zazoomblog : Nicolò De Devitiis in uno scatto del passato: com’è cambiato l’inviato de Le Iene - #Nicolò #Devitiis #scatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Nicolò Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, video scherzo Iene/ 'Divento musulmano...' Nicolò De Devitiis colpisce ancora e, con la complicità di Giulia Salemi, ha organizzato uno scherzo a Pierpaolo Pretelli . Nel corso della nuova puntata de Le Iene Show , in onda oggi, martedì 11 ...

Le Iene Show/ Diretta e servizi 11 maggio: scherzo a Pierpaolo Pretelli, Rosa Chemical, Marco Maddaloni ...Savino conducono una nuova puntata de Le Iene show con le immancabili voci de la Gialappa's Band. Come sempre, non mancheranno gli scherzi. Il primo sarà quello fatto a Pierpaolo Pretelli da Nicolò ...

Le Iene, Nicolò De Devitiis si fa chiamare ‘Divanoletto’: il motivo è particolare SoloGossip.it De Devitiis colpisce ancora e, con la complicità di Giulia Salemi, ha organizzato uno scherzo a Pierpaolo Pretelli . Nel corso della nuova puntata de LeShow , in onda oggi, martedì 11 ......Savino conducono una nuova puntata de Leshow con le immancabili voci de la Gialappa's Band. Come sempre, non mancheranno gli scherzi. Il primo sarà quello fatto a Pierpaolo Pretelli da...