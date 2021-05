Lazio, rinnovo Inzaghi in fase di stallo. E la Premier chiama… (Di martedì 11 maggio 2021) In casa Lazio tiene ancora banco il rinnovo di Simone Inzaghi. Le trattative sono in fase di stallo, con le richieste dalla Premier League che si fanno importanti Il rinnovo di Simone Inzaghi non procede. Tutto è fermo ormai da mesi, dopo che il tecnico ha preso tempo per decidere con calma se legarsi per altri tre anni alla Lazio o se approdare altrove. L’allenatore piacentino ha su di sé gli occhi di vari club, sia in Italia che in Premier, dove piace al Leicester e al Tottenham. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come rivela Tuttosport, ora anche la società riflette sul da farsi. Dopo il ko di Firenze Lotito è amareggiato e le riflessioni, adesso, ci sono da ambo le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) In casatiene ancora banco ildi Simone. Le trattative sono indi, con le richieste dallaLeague che si fanno importanti Ildi Simonenon procede. Tutto è fermo ormai da mesi, dopo che il tecnico ha preso tempo per decidere con calma se legarsi per altri tre anni allao se approdare altrove. L’allenatore piacentino ha su di sé gli occhi di vari club, sia in Italia che in, dove piace al Leicester e al Tottenham. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela Tuttosport, ora anche la società riflette sul da farsi. Dopo il ko di Firenze Lotito è amareggiato e le riflessioni, adesso, ci sono da ambo le ...

Lazio: c'è l'ombra del Tottenham su Inzaghi e intanto Gattuso attende Commenta per primo Bisognerà attendere ancora un paio di settimane almeno per avere novità concrete sull'eventuale rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio . Il presidente Lotito ha chiesto di stringere i denti per questo finale di stagione, puntare fino alla fine al quarto posto e poi ci sarà l'appuntamento. Come ...

Lazio, rinnovo Inzaghi in fase di stallo. E la Premier chiama… Calcio News 24 Vaccino, il piano Figliuolo arranca e le consegne rallentano Oltre 24 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. Ma l'obiettivo di fare 500mila iniezioni al giorno è ...

Inzaghi, il rinnovo passa dalla programmazione per la prossima stagione Simone Inzaghi e la Lazio, un rapporto destinato a continuare, ma alle dovute condizioni. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il rapporto tra il club capitolino e il tecni ...

