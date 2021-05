Launchpad | Disney + rilascia la featurette Embrace yourself

(Di martedì 11 maggio 2021) Dinsey+ è pronta a trasmettere la prima stagionedal 28 maggio 2021 e per l’occasioneladi+ ha diffuso “”, laper la prima stagione di, una collezione di corti live-action targatie realizzati da una nuova generazione di storyteller. L’obiettivo diè quello di diversificare le storie che vengono raccontate e dare visibilità a coloro che storicamente non hanno mai avuto spazio. Ispirati al viaggio della vita, questi primi sei cortometraggi per+ sono basati sul tema della Scoperta: “Discover”. Tutti i sei corti saranno disponibili in streaming su ...

