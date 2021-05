“La mia prima nipotina”. Ursula von der Leyen nonna: tutta la sua gioia in questa foto inedita (Di martedì 11 maggio 2021) “Che momento magico, la mia prima nipotina”, ha scritto sotto una foto inedita, privatissima, la presidente della Commissione Ue su Instagram mostrandosi in veste di #nonnaorgogliosa, come scrive nell’hashtag. Un’emozione fortissima per la neononna che, difatti, ne ha parlato anche a Strasburgo durante la Conferenza sul futuro dell’Europa. Ursula von der Leyen, 62 anni, 7 figli e presidente della Commissione europea ha voluto condividere sui social la gioia del primo abbraccio alla nipotina. 2Un mese fa sono diventata nonna per la prima volta. La prima carezza alla mia nipotina è stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) “Che momento magico, la mia”, ha scritto sotto una, privatissima, la presidente della Commissione Ue su Instagram mostrandosi in veste di #orgogliosa, come scrive nell’hashtag. Un’emozione fortissima per la neoche, difatti, ne ha parlato anche a Strasburgo durante la Conferenza sul futuro dell’Europa.von der, 62 anni, 7 figli e presidente della Commissione europea ha voluto condividere sui social ladel primo abbraccio alla. 2Un mese fa sono diventataper lavolta. Lacarezza alla miaè stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ...

Advertising

Fedez : Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dar… - _GigiDAlessio_ : Quando pronunciamo la parola Mamma, le labbra si baciano due volte?? Auguri alla mia prima stella e a tutte le mamm… - matteosalvinimi : Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decr… - lostinaglass : RT @Leonardobecchet: La campagna vaccinale rischia di impallarsi su questa fissazione della scelta dei #vaccini e della preferenza per Pfiz… - salsaudade : prima di te.. ero sola ero mia... -

Ultime Notizie dalla rete : mia prima Occhi puntati sull'inflazione Uno dei segni più evidenti sono le variazioni dei prezzi delle materie prime: dalla fine del 2019 (cioè prima dell'inizio della pandemia) il prezzo del minerale da ferro è aumentato del +133%, quello ...

Inflazione in vista negli USA? Mentre il prezzo di un container tra Shanghai e Los Angeles si aggirava, ad esempio, intorno ai 1.500 dollari prima della crisi, ora costa più di 5.000 dollari. Allo stesso modo, l'aumento dei prezzi ...

Rinascita Scott, Mantella: «La mia vita prima e dopo la collaborazione» Corriere della Calabria Terrorismo, la foreign fighters Alice Brignoli condannata a 4 anni Da Bulciago (Lecco) si era unita alle truppe del Califfato per morire in nome di Allah: la «guardiana degli irriducibili» controllava che le regole della Sharia venissero applicate da tutti ...

Le celebs raccontano il loro primo bacio - Parte 2 Cosa c'è di più romantico del primo bacio? Spoiler: TUTTO. Ce lo siamo sempre immaginato come un momento perfetto e super romantico ma nella maggior parte dei casi non va proprio così ?? Date un'occh ...

Uno dei segni più evidenti sono le variazioni dei prezzi delle materie prime: dalla fine del 2019 (cioèdell'inizio della pandemia) il prezzo del minerale da ferro è aumentato del +133%, quello ...Mentre il prezzo di un container tra Shanghai e Los Angeles si aggirava, ad esempio, intorno ai 1.500 dollaridella crisi, ora costa più di 5.000 dollari. Allo stesso modo, l'aumento dei prezzi ...Da Bulciago (Lecco) si era unita alle truppe del Califfato per morire in nome di Allah: la «guardiana degli irriducibili» controllava che le regole della Sharia venissero applicate da tutti ...Cosa c'è di più romantico del primo bacio? Spoiler: TUTTO. Ce lo siamo sempre immaginato come un momento perfetto e super romantico ma nella maggior parte dei casi non va proprio così ?? Date un'occh ...