Juventus, già cominciata la corte a Buffon: ci sono anche due di serie A (Di martedì 11 maggio 2021) Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione: sul portiere possono scatenarsi Atalanta, Genoa e anche cinque squadre straniere Gianluigi Buffon ha chiuso ufficialmente il suo lunghissimo percorso in bianconero. Il portiere juventino in un’intervista a “Bein Sports” ha annunciato che a fine stagione lascerà il club bianconero. “Toglierò il disturbo perché è giusto davanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Gianluigilascerà laa fine stagione: sul portiere posscatenarsi Atalanta, Genoa ecinque squadre straniere Gianluigiha chiuso ufficialmente il suo lunghissimo percorso in bianconero. Il portiere juventino in un’intervista a “Bein Sports” ha annunciato che a fine stagione lascerà il club bianconero. “Toglierò il disturbo perché è giusto davanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

MarcelloChirico : #Gravina: 'L'auspicio è avere la #Juventus in #SerieA ' La #Juve è già in SerieA e nn la si può cacciare per una… - pisto_gol : ??Secondo JuanAntonio Alcala, giornalista di CadenaCope, il presidente Uefa Ceferin ha già deciso le sanzioni per i… - ZZiliani : E adesso buon divertimento soprattutto ad #Atalanta, #Milan, #Napoli e #Lazio: con la #Juventus che incorrerà nei f… - Max2004Massimo : RT @MaryDiDio2: Quanto abbiamo vinto e quanto abbiamo gioito con te ! Non dimenticheremo MAI l’uomo che sei . Mi manchi già . ?? #Buffon… - mondojuventino : RT @MarcelloChirico: #Gravina: 'L'auspicio è avere la #Juventus in #SerieA ' La #Juve è già in SerieA e nn la si può cacciare per una #Supe… -