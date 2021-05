Irlanda del Nord, la strage di Ballymurphy del 1971 fu colpa dei militari: “Uccisero 11 persone innocenti e disarmate” (Di martedì 11 maggio 2021) Fu omicidio di Stato. La sentenza emessa nel primo pomeriggio di oggi dal giudice Siobhan Keegan del tribunale di Belfast è destinata a produrre effetti retroattivi importanti nei confronti del governo inglese e dei militari che quasi cinquant’anni fa assaltarono e sigillarono il quartiere cattolico di Belfast ovest Ballymurphy. Ora il processo nei confronti dei presunti responsabili può davvero partire. Un autentico caso di cold justice, il primo riconoscimento da parte di un tribunale su cosa è realmente accaduto ormai mezzo secolo fa, spazzando via inchieste-farsa e soprattutto ridando piena dignità alle vittime. Erano i giorni del cosiddetto internment. I soldati inglesi del Reggimento Paracadutisti agli ordini del generale Mike Jackson fecero irruzione nell’area urbana all’alba del 9 agosto del 1971 e per tre giorni, fino alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Fu omicidio di Stato. La sentenza emessa nel primo pomeriggio di oggi dal giudice Siobhan Keegan del tribunale di Belfast è destinata a produrre effetti retroattivi importanti nei confronti del governo inglese e deiche quasi cinquant’anni fa assaltarono e sigillarono il quartiere cattolico di Belfast ovest. Ora il processo nei confronti dei presunti responsabili può davvero partire. Un autentico caso di cold justice, il primo riconoscimento da parte di un tribunale su cosa è realmente accaduto ormai mezzo secolo fa, spazzando via inchieste-farsa e soprattutto ridando piena dignità alle vittime. Erano i giorni del cosiddetto internment. I soldati inglesi del Reggimento Paracadutisti agli ordini del generale Mike Jackson fecero irruzione nell’area urbana all’alba del 9 agosto dele per tre giorni, fino alla ...

Advertising

antoguerrera : ?? Oggi ZERO MORTI per Covid in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord ?? ???????????? - Agenzia_Ansa : Zero decessi per il coronavirus in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Quattro vittime sono state segnalate in… - fanpage : Non accadeva da circa un anno. Il Regno Unito riparte - fattoquotidiano : Irlanda del Nord, la strage di Ballymurphy del 1971 fu colpa dei militari: “Uccisero 11 persone innocenti e disarma… - laregione : Irlanda del Nord, inglesi colpevoli per una strage del '71 -