(Di martedì 11 maggio 2021) Stareè molto importante, soprattutto quando si è giovani e si devono superare momenti di difficoltà. L'amicizia lascia un segno indelebile e rimane per tutta la vita, anche quando, per vari ...

Advertising

Giorno_Lecco : Insieme, le nebbie si diradano, a volte spariscono -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme nebbie

IL GIORNO

Tutto è diventato precario: è importantissimo sfruttare ogni momento, perché non sapremo quando in futuro, potremo rincontrarci e, soprattutto passare del tempo. In questo momento l'amicizia ...... ma è totalmente avvolta dalle, quando mi chiama l'amico Giulio 'Vieni alle Saline che nel ... prima di prendere il volo in primavera, probabilmentead altri esemplari della sua specie ...Gli adolescenti hanno un bisogno fisico di incontrare i loro coetanei per parlare, confidarsi, litigare e trovare sostegno ...“Il Porto di Catanzaro Lido è tutt’altro che ‘un sogno realizzato’, come annunciava (anni addietro) un foglio elettoralistico del sindaco della città. Anzi, il Porto è tuttora un’infrastruttura – inse ...