Green Pass, che cosa (non) va (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte le novità in Italia sul Green Pass o certificato vaccinale: fatti, obiettivi, problemi e tempi Il Green Pass europeo, o Green Digital Certificate, dovrebbe essere “pienamente operativo all’inizio della stagione estiva”. Lo ha detto oggi il ministro francese per gli Affari Europei Clément Beaune, a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles. “Speriamo che i lavori del Parlamento e del Consiglio permettano di concludere all’inizio di giugno, affinché questo certificato europeo armonizzato, che si fonda sulle vaccinazioni ma anche sui test, possa essere pienamente operativo all’inizio della stagione estiva e facilitare gli spostamenti in Europa”. Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto sentire la propria voce al social summit Ue a Porto lo scorso week end, chiedendo ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Tutte le novità in Italia sulo certificato vaccinale: fatti, obiettivi, problemi e tempi Ileuropeo, oDigital Certificate, dovrebbe essere “pienamente operativo all’inizio della stagione estiva”. Lo ha detto oggi il ministro francese per gli Affari Europei Clément Beaune, a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles. “Speriamo che i lavori del Parlamento e del Consiglio permettano di concludere all’inizio di giugno, affinché questo certificato europeo armonizzato, che si fonda sulle vaccinazioni ma anche sui test, possa essere pienamente operativo all’inizio della stagione estiva e facilitare gli spostamenti in Europa”. Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto sentire la propria voce al social summit Ue a Porto lo scorso week end, chiedendo ...

