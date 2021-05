Governo: terminato Cdm (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – E’ terminato, dopo appena una manciata di minuti, il Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – E’, dopo appena una manciata di minuti, il Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Wall Street, Dj record per prima volta sopra 35 mila punti WASHINGTON Il Dow Jones vola per la prima volta sopra i 35 mila punti, guadagnando lo 0,77%. Wall Street è comunque contrastata, col Nasdaq che perde l'1,64% e l'indice S&P500 lo 0,11%. .

Wall Street, Dj record per prima volta sopra 35 mila punti WASHINGTON Il Dow Jones vola per la prima volta sopra i 35 mila punti, guadagnando lo 0,77%. Wall Street è comunque contrastata, col Nasdaq che perde l'1,64% e l'indice S&P500 lo 0,11%.