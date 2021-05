Fognini | il Tapiro d' Oro non lo fa arrabbiare | ' Almeno ho vinto qualcosa'

(Di martedì 11 maggio 2021) Lui è abituato ad altri tipi di premi, ma stavolta prende quello per la simpatia. Fabio, uscito al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, ha accettato ild'Oro di Striscia che ...

Lui è abituato ad altri tipi di premi, ma stavolta prende quello per la simpatia. Fabio, uscito al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, ha accettato ild'Oro di Striscia che gli è stato consegnato a Roma da Valerio Staffelli: 'Sono periodi nella carriera di un ...... specie nell'ultimo anno, gli sono valse però una versione inedita deld'Oro di Striscia la notizia, munita di una corona: " Almeno un torneo l'ho vinto... ", il commento di, raggiungo ...Nella puntata dell'11 maggio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro dell'anno a Fabio Fognini ...ROMA (ITALPRESS) - Risultati deludenti - per ultimo la precoce eliminazione agli Internazionali di Roma - e un'indole infiammabile, che anche in questa stagione gli ha creato problemi con i giudici di ...