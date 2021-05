Fermato in auto, si finge polacco: 33enne pregiudicato finisce in manette (Di martedì 11 maggio 2021) Nella mattinata di domenica 9 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 33enne rumeno pregiudicato, asseritamente domiciliato a Broni, in provincia di Pavia. Poco dopo le dieci del mattino, una pattuglia della locale Sezione Radiomobile impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo degli occupanti di un’autovettura Skoda Octavia con targa polacca in transito sulla via Bergamo di Treviglio con due persone a bordo. Fermato il veicolo, il conducente ha fornito ai militari una patente di guida e una carta di identità rilasciate dalle autorità rumene che hanno insospettito gli operanti al momento della verifica mediante banca dati in uso alle forze di polizia. L’uomo, infatti, risultava totalmente sconosciuto e i documenti presentati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Nella mattinata di domenica 9 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto unrumeno, asseritamente domiciliato a Broni, in provincia di Pavia. Poco dopo le dieci del mattino, una pattuglia della locale Sezione Radiomobile impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo degli occupanti di un’vettura Skoda Octavia con targa polacca in transito sulla via Bergamo di Treviglio con due persone a bordo.il veicolo, il conducente ha fornito ai militari una patente di guida e una carta di identità rilasciate dallerità rumene che hanno insospettito gli operanti al momento della verifica mediante banca dati in uso alle forze di polizia. L’uomo, infatti, risultava totalmente sconosciuto e i documenti presentati ...

Advertising

ParmaDaily : Ruba l’auto all’amico, ma viene subito fermato dai Carabinieri: denunciato un 27enne - GruppoIeC : Carabinieri Corigliano. Fermato 37enne in stato di ebrezza alla guida di un auto senza assicurazione -… - lanuovariviera : Fermato alle due del mattino drogato al volante di un'auto. Trentaquattrenne nei guai - iltirreno : ?? La gita in moto con gli amici finisce in tragedia. La ricostruzione dell'incidente e il ritratto della donna ?? di… - espertocasaclim : @polemicarc siamo stati costretti sul divano, abbiamo aumentato il consumo per riscaldamento residenziale di oltre… -