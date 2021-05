Fdi, Figliomeni: mancata erogazione contributi a disabili è inaccettabile (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di persone disabili e delle loro famiglie, che lamentano la mancata erogazione dei sostegni economici dovuti.” “Dopo aver presentato numerose segnalazioni tra accessi agli atti, interrogazioni e mozioni, anche oggi, in commissione politiche sociali abbiamo rappresentato l’esigenza, oramai non piu’ procrastinabile, di procedere all’erogazione dei suddetti contributi passando dall’attuale criterio della ‘continuita’ assistenziale’, che penalizza diverse centinaia di persone fragili, al precedente criterio dello stato di salute e di bisogno delle persone.” “Oramai la misura e’ colma, soprattutto perche’ i due attori principali, Roma Capitale e Regione Lazio, se avessero impiegato le loro energie su questa tematica invece che sulla spartizione di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di personee delle loro famiglie, che lamentano ladei sostegni economici dovuti.” “Dopo aver presentato numerose segnalazioni tra accessi agli atti, interrogazioni e mozioni, anche oggi, in commissione politiche sociali abbiamo rappresentato l’esigenza, oramai non piu’ procrastinabile, di procedere all’dei suddettipassando dall’attuale criterio della ‘continuita’ assistenziale’, che penalizza diverse centinaia di persone fragili, al precedente criterio dello stato di salute e di bisogno delle persone.” “Oramai la misura e’ colma, soprattutto perche’ i due attori principali, Roma Capitale e Regione Lazio, se avessero impiegato le loro energie su questa tematica invece che sulla spartizione di ...

orgoglio65 : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia @virginiaraggi Se alle prossime elezioni rieleggono l raggi o la sinistra Allora v… - Angelo540687646 : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia @virginiaraggi Ma prima della Raggi com'erano le strade? E tutta quella marmaglia… - RistagnoAnna : RT @PoliticaNewsNow: Roma, Figliomeni (FDI): 'Presentata interrogazione urgente alla Raggi per segnalare abbandono percorso tranviario' htt… - PoliticaNewsNow : Roma, Figliomeni (FDI): 'Presentata interrogazione urgente alla Raggi per segnalare abbandono percorso tranviario'… - Figliomeni_FdI : Presentata interrogazione urgente a @virginiaraggi e ad #Atac per segnalare l'abbandono totale di manutenzione del… -