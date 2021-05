Esami di Stato, protocollo di sicurezza: sindacati convocati dal Ministero il 16 maggio. Le ipotesi (Di martedì 11 maggio 2021) I sindacati del comparto scuola sono stati convocati dal Ministero dell'Istruzione per il 14 maggio, venerdì, alle ore 11 per condividere il testo del protocollo d'intesa per svolgere in sicurezza gli Esami in vista delle prove che attendono i ragazzi che hanno concluso la terza media e i 500 mila alle prese con prove di maturità; questi ultimi si svolgeranno dal 16 giugno. Il 13 maggio è invece convocato un tavolo che riguarda la fascia 0-6 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Idel comparto scuola sono statidaldell'Istruzione per il 14, venerdì, alle ore 11 per condividere il testo deld'intesa per svolgere ingliin vista delle prove che attendono i ragazzi che hanno concluso la terza media e i 500 mila alle prese con prove di maturità; questi ultimi si svolgeranno dal 16 giugno. Il 13è invece convocato un tavolo che riguarda la fascia 0-6 anni. L'articolo .

