È morto il padre di Adele, Mark Evans aveva 57 anni (Di martedì 11 maggio 2021) È morto il padre di Adele. La notizia è stata riportata dai tabloid inglesi. Il Sun scrive che Mark Evans, questo il suo nome, aveva 57 anni e da almeno 8 combatteva contro un tumore all’intestino. Nessuna parola, per il momento, dalla star di Skyfall. Chi ha memoria, infatti, ricorda che tra i due non corresse buon sangue. Secondo le fonti Mark abbandonò la famiglia quando l’artista aveva appena 3 anni, lasciando la moglie Penny per fare ritorno al suo Galles. Da quel momento Adele ha sempre raccontato di avere difficoltà nei rapporti umani, specialmente in coppia, per un grande complesso dell’abbandono che ancora oggi si porta dietro. Mark Evans lavorava come ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Èildi. La notizia è stata riportata dai tabloid inglesi. Il Sun scrive che, questo il suo nome,57e da almeno 8 combatteva contro un tumore all’intestino. Nessuna parola, per il momento, dalla star di Skyfall. Chi ha memoria, infatti, ricorda che tra i due non corresse buon sangue. Secondo le fontiabbandonò la famiglia quando l’artistaappena 3, lasciando la moglie Penny per fare ritorno al suo Galles. Da quel momentoha sempre raccontato di avere difficoltà nei rapporti umani, specialmente in coppia, per un grande complesso dell’abbandono che ancora oggi si porta dietro.lavorava come ...

