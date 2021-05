Dramma a Tortolì | uccide il figlio della ex compagna

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 11 maggio 2021) Un pakistano di 29 anni, questa mattina all’alba, si è intrufolato in casaex, una donna di 50 anni, e l’ha aggredita brutalmente. Il, che era intervenuto per difenderla, è purtroppo rimasto ucciso. I carabinieri sono giunti sul posto insieme al 118, alla Polizia e alla Guardia di finanza, ma l’uomo si era subito dato alla fuga. Le forze dell’ordine, coordinate dalla pm Giovanna Morra, sono sulle tracce del cittadino pakistano. L’uomo era già stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Sul posto vi è un enorme dispiegamento di forze. I CarabinieriCompagnia di Lanusei, del Reparto Operativo e le Squadriglie del Comando provinciale di Nuoro. Tutti sono al lavoro per capire la dinamica del delitto e danno la caccia ...