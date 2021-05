Di Maio non molla Conte: “Andiamo avanti con lui, nessuno fermerà il suo arrivo” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “Andiamo avanti con Giuseppe Conte, nessuno fermerà il suo arrivo. Il MoVimento 5 Stelle è una grande comunità e dobbiamo dare il massimo per gli italiani. È la nostra missione e non ci fermeremo per nessun motivo al mondo. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e pensare solo al bene dei cittadini”. Così il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio (foto), che sull’argomento ha anche rilasciato un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”. E, per quanto riguarda l’accordo con il Pd sulle imminenti amministrative, Di Maio aggiunge: “Abbiamo un’alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “con Giuseppeil suo. Il MoVimento 5 Stelle è una grande comunità e dobbiamo dare il massimo per gli italiani. È la nostra missione e non ci fermeremo per nessun motivo al mondo. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e pensare solo al bene dei cittadini”. Così il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto), che sull’argomento ha anche rilasciato un’intervista a “Il Fatto Quotidiano”. E, per quanto riguarda l’accordo con il Pd sulle imminenti amministrative, Diaggiunge: “Abbiamo un’alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate”. L'articolo L'Opinionista.

