Covid, altri 79 casi positivi trovati in Abruzzo e purtroppo ancora 9 decessi a causa del virus (Di martedì 11 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72649 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2447 (di età compresa tra 72 e 93 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Dei casi odierni, 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 11 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72649 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi(di età compresa tra 1 e 89 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovie sale a 2447 (di età compresa tra 72 e 93 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Deiodierni, 2 sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei...

