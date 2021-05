Come funziona lo smart working per chi ha figli (Di martedì 11 maggio 2021) La normativa è stata progressivamente ritoccata al fine di favorire una procedura semplificata per la richiesta dei datori di lavoro e una priorità di diritto di accesso per alcune categorie di lavoratori. In questa ultima casistica rientra lo smart working per chi ha figli nella Pubblica Amministrazione e nel settore privato. Il Governo ha più volte riaffermato il diritto al lavoro agile per i genitori con figli minori. Con riferimento al DL n. 30 del 13 marzo 2021 sono sancite le casistiche che permettono di ricorrere a questa soluzione fino al 30 giugno 2021. smart working per chi ha figli piccoli: le casistiche normative Ecco quali sono i punti salienti previsti dal decreto Draghi n. 30/2021 e relativi alla possibilità di richiedere lo smart ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) La normativa è stata progressivamente ritoccata al fine di favorire una procedura semplificata per la richiesta dei datori di lavoro e una priorità di diritto di accesso per alcune categorie di lavoratori. In questa ultima casistica rientra loper chi hanella Pubblica Amministrazione e nel settore privato. Il Governo ha più volte riaffermato il diritto al lavoro agile per i genitori conminori. Con riferimento al DL n. 30 del 13 marzo 2021 sono sancite le casistiche che permettono di ricorrere a questa soluzione fino al 30 giugno 2021.per chi hapiccoli: le casistiche normative Ecco quali sono i punti salienti previsti dal decreto Draghi n. 30/2021 e relativi alla possibilità di richiedere lo...

