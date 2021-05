All'Etihad non perdono tempo: subito esposto un mega striscione (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia (la terza dell'era Pep Guardiola) senza scendere in campo. subito dopo la sconfitta dei rivali cittadini dello United, ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia (la terza dell'era Pep Guardiola) senza scendere in campo.dopo la sconfitta dei rivali cittadini dello United, ...

Advertising

tuttoatalanta : VIDEO, Antipasto di finale - Il Chelsea rimanda la festa Premier del City: 2-1 all'Etihad: gol e highlights… - passionepremier : Il Chelsea avvisa il Manchester City per la Champions: Tuchel batte Guardiola all’Etihad - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Il Chelsea rovina la festa del City, vincendo 2-1 all’Etihad. Festa scudetto rinviata per Pep. Inoltre i Blues mandano u… - toMMilanello : Il Chelsea rovina la festa del City, vincendo 2-1 all’Etihad. Festa scudetto rinviata per Pep. Inoltre i Blues man… - JosephZa7 : RT @calcioinglese: Atmosfera caldissima all’esterno dell’Etihad: il City ha appena conquistato la finale di Champions League e oggi può lau… -