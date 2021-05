Accoltella l'ex compagna, uccide il figlio e si mette in fuga: è caccia all'uomo in Ogliastra (Di martedì 11 maggio 2021) All'alba di oggi a Tortolì, in Ogliastra, si è consumato un feroce delito: un 29enne di origine pakistana ha ferito a coltellate l'ex compagna 50enne, Paola Piras, e ucciso il figlio 20enne della ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021) All'alba di oggi a Tortolì, in, si è consumato un feroce delito: un 29enne di origine pakistana ha ferito a coltellate l'ex50enne, Paola Piras, e ucciso il20enne della ...

