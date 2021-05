A Gerusalemme 700 palestinesi feriti | le vie in fiamme Video

(Di martedì 11 maggio 2021) A, i festeggiamenti per l’anniversario della “conquista” della Città Vecchia si sono trasformati in tragedia. La polizia ha preso d’assalto il Monte del Tempio, il terzo luogo più sacro per l’Islam, per disperdere i rivoltosi che lanciavano petardi e pietre contro le forze di occupazione. Mentre dalla Striscia di Gaza, Hamas ha condotto attacchi

La Mezzaluna rossa palestinese parla di oltreferiti negli scontri fra le parti ae in Cisgiordania, alcuni dei quali in gravi condizioni. Quelle in atto sono le più gravi violenze a ......delle persone soccorse in mare Johansson chiede un segnale di solidarietà dall'Europa più di...Gaza Nuovi incidenti tra palestinesi e polizia israeliana sulla spianata delle moschee a...Si contano 24 morti e oltre 700 feriti. L'escalation dopo settimane di tensioni. Si teme che la situazione possa proseguire per giorni ...Dalla Striscia di Gaza lanciati 250 razzi verso Israele, l’esercito ha risposto con operazioni mirate che hanno colpito obiettivi strategici di Hamas. L’inerzia della comunità inter ...