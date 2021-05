Zelda: Breath of the Wild, qualcuno scopre solo ora un particolare sui barili – Notizia – Wii UVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha un particolare affascinante su barili e botti che qualcuno sembra aver scoperto soltanto adesso.. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un gioco incredibile per la quantità di particolari e sorprese che vi si trovano all’interno, alcune delle quali vengono scoperte ancora a distanza di anni, come questa interazione con i barili messa in evidenza da un utente su Reddit. A dire il vero non è proprio una cosa ignota, anzi in molti avranno scoperto già da tempo la questione, ma non essendo spiegata precisamente nel corso del gioco, … Notizie giochi Nintendo Wii URead More L'articolo Zelda: Breath of the Wild, ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) The Legend ofof theha unaffascinante sue botti chesembra aver scoperto soltanto adesso.. The Legend ofof theè un gioco incredibile per la quantità di particolari e sorprese che vi si trovano all’interno, alcune delle quali vengono scoperte ancora a distanza di anni, come questa interazione con imessa in evidenza da un utente su Reddit. A dire il vero non è proprio una cosa ignota, anzi in molti avranno scoperto già da tempo la questione, ma non essendo spiegata precisamente nel corso del gioco, … Notizie giochi Nintendo Wii URead More L'articoloof the, ...

