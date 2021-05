Verso il coprifuoco a mezzanotte?

Leggi su agi

(Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Allentamento del, ristoranti aperti anche al chiuso e consumazione ai banconi del bar. Ma anche feste di matrimonio e una nuova road map delle riaperture. Sono i temi 'caldi' che saranno al centro della prossima riunione della cabina di regia, prevista in settimana (forse già martedì). E in vista della riunione si riaccende il dibattito politico all'interno della maggioranza, con le forze di centrodestra e Italia viva che spingono affinchè il governo dia il via libera a un ulteriore allentamento delle misure anti Covid, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza invita a non abbassare la guardia e a usare cautela. Pressing Lega, Iv e Enti locali per far scattare ilalle 24, ok Pd e M5s ma no al 'liberi tutti' I 5 stelle aprono, pur ribadendo la necessità di procedere con gradualità, senza dare l'idea del 'liberi ...